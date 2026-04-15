Gabinete de relator vira ‘QG’ de Jorge Messias no Senado
Weverton Rocha cedeu o espaço para que o indicado ao STF receba parlamentares
Para reduzir a exposição e evitar circular pelo Senado, Jorge Messias tem recebido senadores no gabinete de Weverton Rocha, relator da indicação dele ao STF.
Em vez de ir de gabinete em gabinete, são os parlamentares que vão ao encontro de Messias.
Na manhã desta quarta-feira, 15, a coluna flagrou a senadora Leila Barros chegando ao local, onde foi recebida pelo indicado.
Messias tem usado o gabinete como base, mesmo na ausência de Weverton. Parte das conversas também ocorre fora do ambiente do Senado.
A sabatina de Messias, inicialmente prevista para 29 de abril, foi antecipada para o dia 28, após senadores alegarem que teriam de viajar em razão do feriado de 1º de maio.