O candidato e ‘padrinho’ do novo presidente do TSE
Kassio Nunes Marques assumiu o comando da corte eleitoral nessa terça-feira
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Colegas de Kassio Nunes Marques no STF dizem que o principal fiador da indicação dele ao Supremo, em 2020, foi Flávio Bolsonaro.
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A avaliação contraria a leitura dominante em Brasília de que o padrinho do ministro teria sido o senador e conterrâneo piauiense Ciro Nogueira.
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Nessa terça-feira, 14, Nunes Marques assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral: coincidentemente, ele estará à frente do TSE em uma eleição que terá Flávio Bolsonaro como candidato.