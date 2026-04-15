O candidato e ‘padrinho’ do novo presidente do TSE

Colegas de Kassio Nunes Marques no STF dizem que o principal fiador da indicação dele ao Supremo, em 2020, foi Flávio Bolsonaro.

A avaliação contraria a leitura dominante em Brasília de que o padrinho do ministro teria sido o senador e conterrâneo piauiense Ciro Nogueira.

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Nessa terça-feira, 14, Nunes Marques assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral: coincidentemente, ele estará à frente do TSE em uma eleição que terá Flávio Bolsonaro como candidato.