‘Todos contra Moro’ vira o mantra político no Paraná em eventual segundo turno

Dirigentes partidários de várias legendas já iniciaram negociações para isolar o senador se houver uma segunda rodada na disputa pelo Palácio Iguaçu

Antonio Temóteo
Repórter
15/04/2026 00:34

'Todos contra Moro' vira o mantra político no Paraná em eventual segundo turno

No Paraná, a candidatura do senador Sérgio Moro (PL) ao governo do estado pode conseguir o feito inédito de unir no mesmo palanque no segundo turno partidos de esquerda como o PT, o PDT e aliados do governador Ratinho Júnior (PSD).  

“No segundo turno, todos contra o Moro. Ninguém da classe política quer ele como governador”, disse ao PlatôBR um influente cacique do PT no Paraná. Segundo ele, os líderes partidários das mais diferentes legendas já iniciaram conversas para que o ex-ministro da Justiça fique isolado na disputa para comandar o Palácio Iguaçu. 

Como mostrou o PlatôBR, dirigentes do PT do Paraná não aceitaram buscar diálogo com o Ratinho para formar uma aliança ainda no primeiro turno, com o objetivo de derrotar o senador, que tem sua imagem associada à operação Lava Jato.

Entretanto, o risco de derrota mudou o cenário e as articulações para a troca de apoios no segundo turno já estão sacramentadas, segundo um interlocutor do PT no estado.

