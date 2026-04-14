Assine
overlay
Início PlatôBr

Ala do STF confia em Fachin para travar movimento de Moraes contra delações

Ação apresentada em 2021 foi tirada da gaveta e pode comprometer colaboração premiada de Daniel Vorcaro

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/04/2026 14:12

compartilhe

SIGA
×
Ala do STF confia em Fachin para travar movimento de Moraes contra delações
Ala do STF confia em Fachin para travar movimento de Moraes contra delações crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

Uma ala do STF espera que o presidente da corte, Edson Fachin, não paute a ação desengavetada por Alexandre de Moraes que pode alterar de forma significativa as regras para acordos de delação premiada no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ministros avaliam que o julgamento do processo, apresentado pelo PT em 2021, poderia travar a delação de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, arranhando ainda mais a imagem do STF, além de escancarar a percepção de autoproteção por parte de Moraes.

Se acolhida, a ação limitaria acordos de delação e ampliaria a possibilidade de anulação de provas. Relator do caso, Moraes já liberou o processo para julgamento em plenário, que só ocorrerá se Fachin decidir pautá-lo.

A delação de Vorcaro pode atingir o próprio Moraes, já que a mulher do ministro manteve ao menos um contrato de R$ 129 milhões com o Master, por meio do escritório de advocacia dela.

Nessa segunda-feira, 13, o senador Eduardo Girão usou a tribuna para afirmar que a retomada da ação, em meio à iminência de uma possível delação, indica “um movimento, no mínimo, suspeito”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pesquisa divulgada nesta quarta, 14, pelo Instituto Datafolha, mediu, pela primeira vez, a avaliação dos ministros do Supremo. Moraes aparece como o mais conhecido e o terceiro pior avaliado, atrás de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Para 75% dos entrevistados, os ministros têm poder demais; 55% dizem acreditar que ministros estão envolvidos no caso Master.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay