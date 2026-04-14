O passeio tranquilo do governador prestes a ser julgado no TSE

Na véspera da retomada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do julgamento que pode levá-lo à inelegibilidade, o ex-governador de Roraima Antonio Denarium foi visto passeando em um shopping na área central de Brasília.

Denarium negou à coluna que tenha viajado à capital federal para acompanhar o julgamento e afirmou que tinha voo de volta para Boa Vista previsto justamente no horário da sessão, na noite desta terça-feira, 14. Ele se disse tranquilo e certo de que fez “a melhor gestão que Roraima já viu”.

O ex-governador, que pretende disputar uma vaga ao Senado, foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Em 2024, o caso chegou ao TSE e já foi adiado duas vezes após pedidos de vista.

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Nos bastidores, o meio político de Roraima aguarda o desfecho do julgamento para encerrar o cenário de incerteza que ainda cerca a disputa eleitoral no estado.