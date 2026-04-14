O alívio dos petistas com chegada de Raul Rabelo, sócio de Sidônio, para pré-campanha

O publicitário Raul Rabelo, sócio do ministro Sidônio Palmeira (Secom) na agência Leiaute e escolhido para tocar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição, já deixou Salvador e está trabalhando em Brasília, coordenando toda a comunicação nessa fase de pré-campanha.

A presença de Rabelo na capital é vista por petistas como um certo alívio, já que começaram a despontar entre aliados e militantes reclamações de que a pré-campanha ainda está muito fraca, precisando de uma unificação de discurso nas redes sociais.

Essa queixa chegou a ser levada a Rabelo por deputados do PT que atribuem a essa falta de articulação o crescimento nas pesquisas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato da direita. “Precisamos começar. Flávio Bolsonaro já está em plena campanha”, disse um parlamentar.

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Há cerca de uma semana, Rabelo se reuniu com a bancada petista e orientou uma presença mais forte no ambiente digital com a mobilização de parlamentares, influenciadores e outros atores políticos nas redes sociais.