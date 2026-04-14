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Na véspera da posse, novo ministro de Lula faz articulação ‘via Twitter’

Antes de assumir oficialmente o cargo, José Guimarães recorreu a um gesto pouco usual

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/04/2026 10:12

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Na véspera da posse, novo ministro de Lula faz articulação ‘via Twitter’
Na véspera da posse, novo ministro de Lula faz articulação ‘via Twitter’ crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Na véspera da posse marcada para esta terça-feira, 14, o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, recorreu ao X, antigo Twitter, para pedir o adiamento da votação do projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativos.

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Em postagem direcionada ao relator da proposta, usando letras maiúsculas, Guimarães pediu ‘ATENÇÃO!’ e afirmou que “não houve consenso entre as partes para a apreciação da matéria”.

A articulação política do governo costuma ocorrer nos bastidores, por meio de negociações diretas com líderes partidários e relatores. Ao optar por uma manifestação em rede social, Guimarães expõe a falta de acordo e lança mão de pressão aberta para tentar conter o avanço da pauta.

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