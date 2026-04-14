Na véspera da posse, novo ministro de Lula faz articulação ‘via Twitter’

Na véspera da posse marcada para esta terça-feira, 14, o novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, recorreu ao X, antigo Twitter, para pedir o adiamento da votação do projeto de lei que regulamenta o trabalho por aplicativos.

Em postagem direcionada ao relator da proposta, usando letras maiúsculas, Guimarães pediu ‘ATENÇÃO!’ e afirmou que “não houve consenso entre as partes para a apreciação da matéria”.

A articulação política do governo costuma ocorrer nos bastidores, por meio de negociações diretas com líderes partidários e relatores. Ao optar por uma manifestação em rede social, Guimarães expõe a falta de acordo e lança mão de pressão aberta para tentar conter o avanço da pauta.

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Será a nova articulação do governo?