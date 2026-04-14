As pressões na Câmara pela indicação de uma mulher para a vaga no TCU

Entidades representativas femininas cobram o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que indique uma mulher para a vaga aberta no TCU (Tribunal de Contas da União). Atualmente, Odair Cunha (PT-MG) é apontado como o favorito para ocupar a cadeira que foi do ministro Aroldo Cedraz, aposentado após completar 75 anos em fevereiro. Uma manifestação está prevista para ocorrer no fim da tarde desta terça-feira, 14, no Anexo II da Câmara, em favor da indicação da deputada Soraya Santos (PL-RJ).

No documento encaminhado a Motta, os 24 movimentos organizados apontam que, em mais de 130 anos de história, apenas duas mulheres ocuparam cargos de ministra no TCU e que, desde 2022, a corte passou a ter composição exclusivamente masculina. As entidades sustentam que a indicação da Câmara para a vaga representa uma oportunidade de reverter o quadro e avançar na promoção da equidade de gênero na administração pública.

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Recentemente, o nome de Soraya foi escolhido por lideranças da direita, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, para concorrer à cadeira. A deputada tentou brigar pela última vaga, mas o preferido foi o então deputado Jhonatan de Jesus, então filiado ao Republicanos. Como ele era da bancada ligada ao bolsonarismo, a tendência é de que Motta priorize agora um representante a esquerda. Para tentar desconstruir a lógica, as defensoras de Soraya argumentam que iniciativas recentes no Congresso foram protagonizadas por parlamentares de diferentes espectros políticos. Com isso, querem demonstrar que a representatividade em órgãos de controle é um tema que ultrapassa alinhamentos partidários e se insere na agenda institucional.