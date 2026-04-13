Reunião de tucanos: com Aécio Neves e Ciro Gomes, PSDB discute o voo nacional

Aécio Neves começa a definir, nesta terça-feira, 14, a estratégia nacional que o PSDB pretende seguir na eleição presidencial de outubro. O comandante tucano convocou lideranças de todos os estados para uma reunião na Câmara que contará com Ciro Gomes, aposta do partido para o governo do Ceará, um reduto do PT nos últimos governos.

Além do cenário presidencial, os tucanos farão um balanço da janela partidária, período em que o partido ampliou sua bancada federal. O PSDB tinha 15 deputados na Câmara, perdeu 7, mas recebeu outros 10 parlamentares dentro do período permitido pela Justiça Eleitoral para troca de legendas a quem tem mandato.

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Aécio pretende alinhar o discurso com a nova bancada federal, ouvir sobre o desenho das candidaturas majoritárias nos estados e discutir a construção de uma alternativa para o Planalto. Após deixar o PSDB e ter o projeto presidencial rifado pelo PSD de Gilberto Kassab, Eduardo Leite chegou a ser ventilado para disputar o Planalto num eventual retorno ao ninho tucano. O governador gaúcho, contudo, preferiu permanecer no Palácio do Piratini até o fim do atual mandato. Ciro Gomes também tem o nome cogitado, mas segue como pré-candidato do partido ao governo cearense.