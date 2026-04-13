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A última cartada do setor produtivo contra o fim da escala 6×1

Algumas lideranças defendem que é preciso fazer "algo mais" do que a pressão institucional

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/04/2026 14:36

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Bras..lia (DF), 03/11/2023, Esplanada dos Minist..rios. Foto: Rafa Neddermeyer/Ag..ncia Brasil
Bras..lia (DF), 03/11/2023, Esplanada dos Minist..rios. Foto: Rafa Neddermeyer/Ag..ncia Brasil crédito: Rafa Neddermeyer/Ag..ncia Brasil

Entre lideranças do setor produtivo, cresce a avaliação de que o lobby tradicional no Congresso, feito por meio de entidades representativas, pode não ser suficiente para barrar o fim da escala 6×1.

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Nos bastidores, ganha força a defesa de uma estratégia mais incisiva: levar caminhões e manifestações à Esplanada dos Ministérios como forma de pressão direta sobre parlamentares.

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A movimentação ocorre às vésperas de uma possível votação do tema na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, prevista para esta semana.

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