A última cartada do setor produtivo contra o fim da escala 6×1

Entre lideranças do setor produtivo, cresce a avaliação de que o lobby tradicional no Congresso, feito por meio de entidades representativas, pode não ser suficiente para barrar o fim da escala 6×1.

Nos bastidores, ganha força a defesa de uma estratégia mais incisiva: levar caminhões e manifestações à Esplanada dos Ministérios como forma de pressão direta sobre parlamentares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A movimentação ocorre às vésperas de uma possível votação do tema na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, prevista para esta semana.