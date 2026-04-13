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A cutucada de Romeu Zema em Ronaldo Caiado

Ambos são pré-candidatos à Presidência da República

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/04/2026 12:36

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A cutucada de Romeu Zema em Ronaldo Caiado
A cutucada de Romeu Zema em Ronaldo Caiado crédito: Fotos: Daniele Fernandes/TCEMG

Em declaração durante agenda na Associação Comercial de São Paulo, Romeu Zema afirmou nesta segunda-feira, 13, sem ser questionado sobre o tema, que não nomeou parentes nos anos em que esteve governador de Minas Gerais.

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“Quantos parentes eu levei para trabalhar no Estado? Zero”, disse.

A fala ocorre no mesmo dia em que reportagem da Folha de S.Paulo apontou que Ronaldo Caiado deixou o governo de Goiás com ao menos 10 parentes nomeados.

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Zema e Caiado são, até aqui, pré-candidatos à Presidência da República e disputam o eleitorado que busca uma alternativa fora da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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