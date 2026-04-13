Com Pimenta na liderança, Lula mantém o PT no comando das negociações com o Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), pré-candidato a senador, como novo líder do governo na Câmara. Ele substituirá na função o deputado José Guimarães (PT-CE), que tomará posse como ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), pasta deixada pela ministra Gleisi Hoffmann (PT-PR). Pimenta assume como líder pouco mais de um ano depois de sair da Secom (Secretaria de Comunicação).

Ele deixou a Secom em meio a críticas sobre a gestão dos processos de comunicação que se refletiam sobre a imagem do presidente. Foi substituído pelo ministro Sidônio Palmeira, que experimentou uma boa melhora na imagem do presidente e do governo, mas que vem enfrentando novos desafios para manter a popularidade de Lula alta, com a proximidade das eleições.

O novo líder tem perfil mais combativo que Guimarães, um nome que circula muito bem entre os setores de centro da Câmara. Como deputado, Pimenta se destacou nos últimos meses como integrante da tropa de choque do governo na CPI Mista do INSS.

Ao escolher Guimarães para a SRI e Pimenta para a liderança do governo, Lula optou por manter nas mãos do PT toda articulação do governo com Congresso. Havia uma torcida de aliados do governo pela indicação de um nome de centro, como o do senador Otto Alencar (PSD-BA). Chegaram a ser cogitados também para o posto da SRI nomes como o dos ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Luiz Marinho (Trabalho) se colocou à disposição.

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Também são do PT os demais representantes do governo no Congresso: o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) na liderança do governo no Congresso e o senador Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo no Senado.