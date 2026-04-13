PT encara intrigas envolvendo Nikolas como ‘briga de comadres’
Nos bastidores, petistas dizem assistir às confusões na direita "com balde de pipoca em mãos"
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A princípio, a esquerda não pretende explorar as recentes intrigas virtuais no campo da direita.
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As confusões da semana passada envolvendo Nikolas Ferreira são tratadas como “briga de comadres”, e viraram motivo de chacota entre petistas, que dizem acompanhar tudo “com um balde de pipoca nas mãos”.
A avaliação é de que os atritos do lado oposto devem se arrastar ao longo da campanha, com vaidades, disputas por protagonismo e busca incessante por cliques e engajamento.
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Se o tema vier à tona, a ideia é instrumentalizar o ruído para reforçar uma narrativa já em construção: a de que Flávio Bolsonaro não consegue unificar o próprio campo político.