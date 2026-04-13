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Base do governo no Senado pede ajuda para aprovar nome de Messias

Com muita gente já em clima de campanha nos estados, senadores clamam por reforço na articulação

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/04/2026 06:42

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Base do governo no Senado pede ajuda para aprovar nome de Messias
Base do governo no Senado pede ajuda para aprovar nome de Messias crédito: Foto: Daniel Estevão/AscomAGU

Entre governistas no Senado, ainda não há convicção de que o nome de Jorge Messias será aprovado a sabatina foi marcada por Davi Alcolumbre para 29 de abril.

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Um senador do PT disse à coluna que o envio da indicação para a Comissão de Constituição e Justiça foi “um bom passo”, mas a aprovação exigirá esforço adicional de aliados do governo.

“Para passar, tem que ter mais gente ajudando”, disparou.

O apelo por reforço pode ser entendido como crítica ao fato de Lula não ter definido, até aqui, a substituição de Gleisi Hoffmann, que deixou a Secretaria de Relações Institucionais, o “QG político” do Planalto, para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná.

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Além de Gleisi, há muito mais gente do governo e parlamentares da base já com a cabeça na campanha, e pouco se importando com a indicação de Messias.

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