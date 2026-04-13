Pesquisas qualitativas: os parâmetros do PL para definir o palanque em Minas

O PL de Minas Gerais encomendou uma série de pesquisas qualitativas que servirão de parâmetro para a composição da chapa que levará no estado o nome de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do partido à Presidência da República e, principalmente, para entender os anseios da população mineira que estarão presentes nesta eleição.

As consultas começarão a ser feitas na próxima semana depois que um fator chamou a atenção de membros da legenda. Embora apareça em primeiro lugar em intenções de voto, com cerca de 40%, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) só chega a essa marca quando se trata de uma consulta estimulada, ou seja, quando uma lista de possíveis concorrentes é apresentada ao entrevistado.

Quando a pesquisa é espontânea, com o eleitor perguntado apenas sobre em quem votará para o governo, a marca de Cleitinho cai para 16%. Nesse caso, o maior percentual é de eleitores que ainda não sabem em quem votar: cerca de 60% dos entrevistados.

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No início deste mês, esse patamar foi captado pela pesquisa da Futura Inteligência sobre o governo de Minas. Enquanto na estimulada, Cleitinho pontuou 41,3%, seguido por Alexandre Kalil (PDT), com 14,0% e Rodrigo Pacheco (PDB), com 11,7%. Na espontânea, o senador pontuou 16%, seguido de Rodrigo Pacheco, 3,2 %, e o governador Mateus Simões (PSD), com 1,8%. O percentual de eleitores que respondeu que ainda não sabe ficou em 60,3% e os que disseram que votarão nulo ou em branco marcaram 6,6%.