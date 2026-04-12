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Por que a campanha de Lula não teme Ronaldo Caiado

Petistas acreditam que o nome escolhido por Gilberto Kassab não conseguirá 'conversar com o centro'

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
12/04/2026 11:10

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Por que a campanha de Lula não teme Ronaldo Caiado
Por que a campanha de Lula não teme Ronaldo Caiado crédito: NETHO 6D

A cúpula do PT aposta que a candidatura de Ronaldo Caiado tende a fragmentar ainda mais o campo da direita, sem avançar sobre o eleitorado de Lula.

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A leitura, hoje, é a de repetição do roteiro de 2022: disputa apertada no segundo turno, com o eleitor de centro novamente no papel de fiel da balança.

Entre petistas que atuam na pré-campanha, há quase um consenso de que Caiado terá muito dificuldade de dialogar com o eleitor que, na última eleição, rejeitou Jair Bolsonaro, sobretudo pelo desgaste da condução da pandemia e pelos episódios de tensão institucional.

Essa parcela do eleitorado, avaliam, fez um deslocamento pontual em direção a Lula na última eleição, sem necessariamente aderir à esquerda, e não veria em Caiado uma alternativa viável.

“Caiado não conversa com esse eleitor”, resume um interlocutor. “Em alguns momentos, ele parece mais Bolsonaro que o próprio filho do Bolsonaro.”

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Antes mesmo de o PSD bater o martelo sobre a pré-candidatura, no PT já havia a percepção de que Caiado seria, entre os nomes do partido de Gilberto Kassab, o cenário mais confortável para Lula.

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