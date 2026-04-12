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Santos Cruz ironiza ao chamar a candidatura de Flávio de ‘planejamento familiar’

General e ex-ministro também classificou como "mediocridade" as intrigas no campo de apoio aos Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
12/04/2026 06:40

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Santos Cruz ironiza ao chamar a candidatura de Flávio de ‘planejamento familiar’
Santos Cruz ironiza ao chamar a candidatura de Flávio de ‘planejamento familiar’ crédito: Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz, rompido com a família Bolsonaro, reagiu com risos ao ser questionado pela coluna sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

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“Não quero me manifestar sobre isso agora. Só digo que o Brasil é um país grande e não pode ser objeto de planejamento familiar”, afirmou.

Santos Cruz foi ministro-chefe da Secretaria de Governo no início da gestão de Jair Bolsonaro, permanecendo no cargo por pouco mais de quatro meses, até ser demitido. Em 2022, lançou um livro no qual critica a polarização política, o populismo e os ataques às instituições.

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Atualmente sem filiação partidária, ele afirma que não pretende participar das eleições de 2026. Sobre as intrigas no bolsonarismo, resumiu: “Isso aí é mediocridade”.

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