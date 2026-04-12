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As especulações sobre o futuro de Haddad e de Rui Costa

Previsões levam em conta diferentes cenários a partir do resultado das eleições de outubro. Ex-ministro da Fazenda é pré-candidato ao governo de São Paulo e o ex-titular da Casa Civil disputará uma vaga no Senado pela Bahia

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
12/04/2026 00:33

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As especulações sobre o futuro de Haddad e de Rui Costa
As especulações sobre o futuro de Haddad e de Rui Costa crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

À medida que as eleições de outubro se aproximam, aumentam entre interlocutores de Lula e entre petistas as especulações sobre o futuro político dos ex-ministros Fernando Haddad e Rui Costa. Haddad é pré-candidato ao governo de São Paulo e apontado como um possível sucessor de Lula caso o petista desista da corrida presidencial possibilidade comentada dentro e fora do partido e negada veementemente por auxiliares do ex-ministro. 

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Outra previsão no exercício de futurologia feito no Palácio do Planalto é de que Haddad, se derrotado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve ocupar a Casa Civil caso Lula, de fato, dispute as eleições em outubro e saia vitorioso. 

No caso de Rui Costa, os rumores sobre uma eventual candidatura ao governo da Bahia diminuíram e a tendência é que ele dispute o Senado. Se Lula for eleito, auxiliares do presidente dão como certo o retorno do ex-ministro para a Esplanada dos Ministérios, em uma missão diferente da que desempenhou durante o terceiro mandato de Lula. 

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Costa deve comandar uma pasta para ser um “tocador de obras” do governo. Os ministérios dos Transportes e das Cidades estão entre as opções. No caso das Cidades, é estudada a opção de que o orçamento da pasta seja turbinado com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) ou até mesmo levar essa ação para o Ministério do Planejamento, que seria ocupado pelo político baiano.

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