Com Guimarães na SRI, Lula tenta resolver um problema em Brasília e outro no Ceará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), para substituir a ministra Gleisi Hoffmann (PT) na SRI ( Secretaria de Relações Institucionais), pasta responsável pela articulação política do governo. A nomeação será publicada em edição extra do DOU na segunda-feira, 13, e a posse está prevista para o dia seguinte.

A indicação de Guimarães para o cargo tem o objetivo de resolver dois problemas para o presidente, um nacional e o outro, regional. Por um lado, Lula preenche a vaga de ministro responsável pelas negociações políticas do governo. A posse de um titular para essa função se tornou mais necessária depois que, quinta-feira, 9, o presidente do Senado encaminhou a sabatina de Jorge Messias e a análise do vetos de Lula à lei que mudou a dosimetria das penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado. São dois temas relevantes para o governo e serão decididos no final do mês e a falta de um substituto para Gleisi dificultava a atuação do Planalto.

O outro problema está relacional às eleições de outubro. Com a nomeação, Guimarães desiste de concorrer a uma vaga no Senado, pelo Ceará, abrindo espaço na chapa para alianças. Lula ainda não fechou seu palanque no estado mas quer usar a vaga para ampliar o leque de alianças na chiara que deve ser encabeçada pelo governador Elmano de Freitas (PT). Um dos nomes que podem chegar na composição é o do deputado Eunício Oliveira, nome forte do MDB no estado, que quer o apoio de Lula para reconquistar uma vaga no Senado.

Além da aliança com o MDB, a segunda vaga ao Senado pode ficar com Cid Gomes (PSD), que passou a cogitar se candidatar à reeleição. Em um vídeo que circula nas redes sociais ele deixou em aberto a possibilidade de tentar a disputa. “Eu não sei se sou candidato, mas largar a política, não largarei jamais”, diz ele no vídeo. A fala, no entanto, diverge do discurso do senador ao longo dos últimos meses. Até então, Cid defendia o nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) para o Senado.

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No exercício do quinto mandato de deputado federal, Guimarães é o principal negociador do governo na Câmara desde o início do terceiro mandato de Lula e tem boa relação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele é irmão do ex-deputado José Genoíno, quadro histórico do PT, e começou a carreira política como militante do movimento estudantil no Ceará.