Ex-presidente do PT ironiza: ‘Se querem tanto o Haddad, votem nele para governador’
Deputado Rui Falcão criticou o que chamou de "entidade mercado financeiro"
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O deputado federal Rui Falcão ironizou os movimentos na Faria Lima para sugerir que Lula seja trocado por Fernando Haddad na corrida presidencial.
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“Se querem tanto o Haddad, votem nele para governador de São Paulo”, disse à coluna.
Falcão criticou o que chamou de “entidade mercado financeiro”.
“Estão sempre procurando alternativas ao Lula. Inventam conflitos entre Lula e Haddad, entre Haddad e Gleisi Hoffmann. Agora, tentam espalhar essa história de Haddad no lugar do Lula como candidato à Presidência, como se existisse alguma possibilidade. Isso não existe.”
O parlamentar do PT de São Paulo continuou:
“Quando o Haddad foi candidato ao Planalto em 2018, eu não vi essa empolgação toda com o nome dele. Preferiram apostar que o Jair Bolsonaro seria domesticado por Paulo Guedes.”
Sobre a declaração de Lula nesta semana, de que ainda não sabe se será candidato, Falcão afirmou se tratar de respeito, por parte do presidente, à regra eleitoral, para não ser acusado de propaganda antecipada.
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“Ele disse algo assim várias vezes. Até o início da campanha e a homologação nas convenções dos partidos, somos todos pré-candidatos.”