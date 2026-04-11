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Ex-presidente do PT ironiza: ‘Se querem tanto o Haddad, votem nele para governador’

Deputado Rui Falcão criticou o que chamou de "entidade mercado financeiro"

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/04/2026 11:32

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Ex-presidente do PT ironiza: â??Se querem tanto o Haddad, votem nele para governadorâ??
Ex-presidente do PT ironiza: â??Se querem tanto o Haddad, votem nele para governadorâ?? crédito: Foto: MÃ¡rio Agra/CÃ¢mara dos Deputados

O deputado federal Rui Falcão ironizou os movimentos na Faria Lima para sugerir que Lula seja trocado por Fernando Haddad na corrida presidencial.

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“Se querem tanto o Haddad, votem nele para governador de São Paulo”, disse à coluna.

Falcão criticou o que chamou de “entidade mercado financeiro”.

“Estão sempre procurando alternativas ao Lula. Inventam conflitos entre Lula e Haddad, entre Haddad e Gleisi Hoffmann. Agora, tentam espalhar essa história de Haddad no lugar do Lula como candidato à Presidência, como se existisse alguma possibilidade. Isso não existe.”

O parlamentar do PT de São Paulo continuou:

“Quando o Haddad foi candidato ao Planalto em 2018, eu não vi essa empolgação toda com o nome dele. Preferiram apostar que o Jair Bolsonaro seria domesticado por Paulo Guedes.”

Sobre a declaração de Lula nesta semana, de que ainda não sabe se será candidato, Falcão afirmou se tratar de respeito, por parte do presidente, à regra eleitoral, para não ser acusado de propaganda antecipada.

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“Ele disse algo assim várias vezes. Até o início da campanha e a homologação nas convenções dos partidos, somos todos pré-candidatos.”

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