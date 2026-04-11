Sob cuidados: a atenção de familiares com a saúde de Bolsonaro após alta da UTI

Desde que o marido se recuperou de uma broncopneumonia, Michelle Bolsonaro e familiares acompanham com preocupação a possibilidade de instabilidade no quadro de saúde de Jair Bolsonaro. Recentemente, o ex-presidente relatou episódios de fadiga e desequilíbrio para a equipe médica. No boletim apresentado ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta sexta-feira, 10, o cardiologista Brasil Caiado informou que o paciente segue sob cuidados de especialistas enquanto cumpre prisão domiciliar temporária determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

O relatório aponta que a pressão arterial de Bolsonaro está controlada e há discreta melhora em relação às semanas anteriores, apesar da manutenção de sintomas como cansaço, dores no ombro direito e o registro de um episódio isolado de soluço, mas sem necessidade de alterar a medicação. De acordo com o médico, no exame físico, foram identificados murmúrios vesiculares reduzidos na base do pulmão esquerdo, enquanto o lado direito apresentou padrão normal. O sinal pode indicar menor entrada de ar na área, presença de secreção ou líquido e até alguma limitação na expansão do pulmão.

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O acompanhamento inclui atendimento ortopédico e manutenção de remédios para dores no período da noite. A rotina de reabilitação tem sido mantida com sessões frequentes de fisioterapia e exercícios de fortalecimento, voltados à melhora do equilíbrio e à redução do risco de quedas. Segundo o boletim de Brasil Caiado, os registros indicam evolução parcial na mobilidade do ombro do ex-presidente, embora persistam limitações por dor, o que tem exigido intervenções como terapias com laser, agulhamento e liberação miofascial.