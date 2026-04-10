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Randolfe provoca a direita: ‘Eles mesmos desconstroem o Flávio Bolsonaro’

Nikolas Ferreira protagonizou mais um embate no campo de apoio ao filho do ex-presidente

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/04/2026 16:37

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Randolfe provoca a direita: ‘Eles mesmos desconstroem o Flávio Bolsonaro’
Randolfe provoca a direita: ‘Eles mesmos desconstroem o Flávio Bolsonaro’ crédito: Foto: Alessandro Dantas/PT no Senado

A semana termina em Brasília com um novo episódio de briga na direita, desta vez entre Nikolas Ferreira e o senador Jorge Seif, que disputam a paternidade do avanço para tentar derrubar o veto ao projeto da dosimetria de penas dos condenados nos atos de 8 de janeiro de 2023.

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O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo Lula no Congresso, provocou:

“Está claro que a direita tem um problema grave: o candidato que eles encontraram não unifica o campo deles.”

Em meio à expectativa sobre quando o PT vai começar a bater em Flávio Bolsonaro, Randolfe emendou à coluna:

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“Antes de nós fazermos a campanha de desconstrução, eles mesmos estão desconstruindo o candidato deles, mostrando que Flávio Bolsonaro é um peso para eles.”

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