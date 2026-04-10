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Planalto é avisado de que veto à dosimetria deve cair

No entorno de Lula, há quem defenda que um recurso já seja preparado para ser apresentado ao STF

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/04/2026 15:39

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Planalto é avisado de que veto à dosimetria deve cair
Planalto é avisado de que veto à dosimetria deve cair crédito: Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Parlamentares da base do governo já fizeram chegar ao Palácio do Planalto a avaliação de que a tendência é de derrubada do veto ao projeto da dosimetria das penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

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Davi Alcolumbre marcou para 30 de abril a sessão do Congresso destinada à análise do veto.

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Embora não haja decisão tomada, há, no entorno do presidente Lula, quem defenda a judicialização do caso, com envio de recurso ao Supremo, caso a derrubada se confirme no fim deste mês.

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