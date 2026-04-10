A nova irritação de Davi Alcolumbre com Jorge Messias

Davi Alcolumbre está irritado, de novo, com Jorge Messias.

O presidente do Senado não gostou que o indicado por Lula ao STF tenha participado de um jantar na noite da última quarta-feira, 8, organizado por Lucas Barreto, adversário no Amapá.

Questionado pela coluna se isso era motivo para Alcolumbre se chatear, um parlamentar comparou:

“É como se Renan Calheiros fosse presidente do Senado e, na véspera da confirmação da sabatina, Messias fosse jantar na casa de Arthur Lira.”

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Messias já foi avisado da chateação de Alcolumbre. Ouviu de um interlocutor que cometera um “erro grave”.