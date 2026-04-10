Assine
overlay
Início PlatôBr

Deputado defende nova PEC de Guerra enquanto durarem os conflitos no Irã

Preocupação passa pelas dificuldades no acesso a fertilizantes

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/04/2026 11:47

compartilhe

SIGA
×
Deputado defende nova PEC de Guerra enquanto durarem os conflitos no Irã
Deputado defende nova PEC de Guerra enquanto durarem os conflitos no Irã crédito: Foto: Reprodução

O deputado federal José Nelto, do União Brasil de Goiás, pretende sugerir ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e a interlocutores do Palácio do Planalto a avaliação de uma “PEC de Guerra” enquanto perdurarem os conflitos no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

À coluna, o parlamentar argumenta que a indefinição nas relações entre Estados Unidos e Irã tem trazido impactos negativos à economia brasileira, citando, por exemplo, dificuldades no acesso a fertilizantes.

“Precisamos agir rapidamente, como foi feito na pandemia: uma PEC de Guerra para melhorar o cenário”, defendeu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesse modelo, os gastos públicos ficam dispensados de seguir integralmente as regras fiscais vigentes, o que simplifica e agiliza a contratação de bens e serviços.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay