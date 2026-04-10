Deputado defende nova PEC de Guerra enquanto durarem os conflitos no Irã

O deputado federal José Nelto, do União Brasil de Goiás, pretende sugerir ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e a interlocutores do Palácio do Planalto a avaliação de uma “PEC de Guerra” enquanto perdurarem os conflitos no Oriente Médio.

À coluna, o parlamentar argumenta que a indefinição nas relações entre Estados Unidos e Irã tem trazido impactos negativos à economia brasileira, citando, por exemplo, dificuldades no acesso a fertilizantes.

“Precisamos agir rapidamente, como foi feito na pandemia: uma PEC de Guerra para melhorar o cenário”, defendeu.

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Nesse modelo, os gastos públicos ficam dispensados de seguir integralmente as regras fiscais vigentes, o que simplifica e agiliza a contratação de bens e serviços.