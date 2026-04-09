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Teste para o governo: Senado marca sabatina de Messias para 29 de abril

Weverton Rocha avalia que o fato de ter sido mantido na relatoria é um sinal de que Alcolumbre não resistirá mais à indicação

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
09/04/2026 17:29

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Teste para o governo: Senado marca sabatina de Messias para 29 de abril
Teste para o governo: Senado marca sabatina de Messias para 29 de abril crédito: Foto: Emanuelle Sena/ AscomAGU

Designado relator da indicação do ministro Jorge Messias (Advocacia-geral da União) para o STF (Supremo Tribunal Federal) o senador Weverton Rocha (PDT-MA) disse nesta quinta-feira, 9, que entregará seu parecer pela aprovação do nome na próxima semana. A expectativa é de que a leitura do relatório seja feita na próxima quinta-feira, 14, no plenário da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, marcando início da tramitação. 

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A sabatina de Messias foi marcada para o dia 29 de abril e a ideia é que, assim que a indicação for votada na comissão, se aprovado, o parecer seja levado ao plenário do Senado no mesmo dia. A decisão será um teste para a força de Lula, que anunciou a escolha há mais de quatro meses, mas desde então não consegue garantir apoio ao ministro da AGU para o Supremo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, demonstrou resistência à aprovação de Messias por preferir na vaga o senador Rodrigo Pacheco (PSB).

Em reunião com Alcolumbre, Rocha procurou atestar a vontade do comandante do Senado em dar celeridade ao trâmite da indicação. “Já que a proposta demorou quatro meses para chegar ao Senado, o presidente poderia também usar mais quatro meses para designar o relator”, comparou. “Nós estamos aqui no quarto dia útil após o governo mandar o processo tratando do assunto”, apontou.

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Weverton disse que a manutenção de seu nome como relator já é um sinal de que Alcolumbre não será obstáculo ao nome de Messias, pois ele já tornou pública a sua posição a favor da indicação. Além disso, ele informou que percorrerá gabinetes ao lado de Messias na busca de apoios.

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