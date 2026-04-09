‘Neutralidade’ do Podemos ajudou a aumentar bancada na Câmara

Um fator tem sido citado com frequência por políticos para explicar o crescimento da bancada do Podemos na Câmara após a janela eleitoral. Políticos que migraram para o partido apontam que o maior atrativo foi que a legenda permaneceu na “neutralidade” em relação à disputa pela Presidência da República.

O Podemos se coloca como uma legenda de centro-direita e não lançou candidato ao Planalto, mas recebeu muitos parlamentares que apostam no polo de direita nas eleições deste ano e acabou servindo de refúgio para políticos que pretendem se alinhar à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O deputado Gilberto Nascimento (SP) foi um dos que deixou o PSD, rumo à sigla. Ele indica que o fator que pesou para sua escolha foi o fato de seu partido lançar a candidatura do governador Ronaldo Caiado (PSD) na corrida presidencial. “Ora, eu quero caminhar com o Flávio e avaliei que o Podemos ficou neutro nessa eleição”, disse Nascimento, em conversa com o PlatôBR.

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Na janela eleitoral que terminou na semana passada, o Podemos teve um aumento significativo na bancada na Câmara. Migraram para o partido 14 parlamentares. Apenas 3 deputados saíram da legenda, o que deixou um saldo de 11 deputados federais a mais para a sigla. De uma bancada de 16 deputados, o partido passou a ter um conjunto de 27 parlamentares na Câmara.