Onde a pré-campanha avalia que Lula precisará ganhar votos

Já acendeu o alerta na pré-campanha de Lula diante da possibilidade de perda de votos em estados do Nordeste na comparação com as últimas eleições.

A avaliação interna é de que a disputa no estado de São Paulo também será “dificílima”.

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Com esse cenário, o foco se volta para Rio de Janeiro e Minas Gerais, por exemplo. Por isso, as alianças com Eduardo Paes (PSD), no Rio, e Rodrigo Pacheco (PSB), em Minas, são consideradas cruciais para o projeto de reeleição.