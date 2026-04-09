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Ao declarar apoio, Novo fala em chance de vitória de ACM Neto em 1º turno

Nesta semana, José Carlos Aleluia retirou o nome da disputa local

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
09/04/2026 06:41

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Ao declarar apoio, Novo fala em chance de vitória de ACM Neto em 1º turno
Ao declarar apoio, Novo fala em chance de vitória de ACM Neto em 1º turno crédito: Fotos: Sidney Lins Jr./Agência Liderança

O presidente do Partido Novo na Bahia, o ex-deputado federal José Carlos Aleluia, abriu mão de disputar o governo do estado. À coluna, justificou dizendo que “há chance de ACM Neto ganhar no primeiro turno”.

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Segundo Aleluia, o governador Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, enfrentará um cenário de plebiscito, com alta rejeição.

Questionado sobre o peso de Lula no projeto de manter o PT no poder na Bahia, respondeu:

“O estoque de poder de Lula na Bahia caiu muito. Ele não tem mais reserva suficiente para pedir votos para outros. No máximo, poderá pedir voto para si mesmo.”

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O grupo de apoio de Jerônimo encara como piada a possibilidade de eleição no primeiro turno, sobretudo após as recentes confirmações da relação de ACM Neto com o Banco Master.

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