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Ex-senador ressurge e tenta reconquistar espaço no eleitorado brasiliense

Presidente da federação PRD-Solidariedade, Reguffe declarou apoio à pré-candidatura de Paula Belmonte ao governo do DF

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
08/04/2026 22:23

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Ex-senador ressurge e tenta reconquistar espaço no eleitorado brasiliense
Ex-senador ressurge e tenta reconquistar espaço no eleitorado brasiliense crédito: Platobr Politica

Distante dos holofotes desde que encerrou o mandato em 2022, o ex-senador Reguffe (DF) ressurgiu no tabuleiro eleitoral, nesta quarta-feira, 8, ao declarar apoio à pré-candidatura de Paula Belmonte (PSDB) ao governo do Distrito Federal.

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O político foi um dos parlamentares mais populares entre os brasilienses, quando foi líder de votos para a Câmara e para o Senado, mas agora tenta reconquistar o espaço depois de ver enterrado o projeto de disputar o Palácio do Buriti, o que o deixou sem mandato. O fato ocorreu em 2022, logo após ele ter trocado o Podemos pelo União Brasil, partido que preferiu apoiar a reeleição vitoriosa de Ibaneis Rocha (MDB).

No auge da projeção, Reguffe foi disputado por vários partidos e, atualmente, preside a federação PRD-Solidariedade no Distrito Federal. Caso semelhante ocorreu com a própria Paula Belmonte, a nova aposta de Reguffe. Na mesma eleição de 2022, a deputada tentou até o último momento disputar a principal cadeira brasiliense pela federação PSDB-Cidadania.

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Após embaraços e desavenças públicas com o senador Izalci, hoje no PL, o projeto da parlamentar foi descartado e o ex-tucano terminou a corrida em 6º lugar, com 4,26% do eleitorado, o que representou 70.584 votos.

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