Sabatina na Câmara: a mudança de rito feita por Motta para escolha de ministro do TCU

A votação para a escolha do nome que vai ocupar a vaga do TCU (Tribunal de Contas da União) está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 14. Deputados interessados em concorrer ao posto têm até as 16 horas desta quarta-feira, 8, para se inscreverem e participarem da sabatina marcada para a segunda-feira, 13, na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.

Neste ano, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu adotar um rito diferente do que sempre foi seguido em gestões anteriores, em que apenas um indicado era submetido às questões dos demais deputados e depois submetido a votação secreta. Agora, todos devem passar pela sabatina, modelo previsto pelo regimento interno, mas que não era observado pelos antecessores.

O favorito na disputa é o deputado Odair Cunha (PT-MG), indicado pelo PT e que conta com apoio do próprio Motta. A costura começou a ser feita em 2024, quando o PT exigiu o compromisso de Motta para apoiá-lo para a presidência da Câmara.

O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), disse que ainda conta com o compromisso de bancadas como a do MDB e está em conversa com o PP em busca de votos para Cunha, mesmo com o partido tendo recebido na janela partidária o deputado Danilo Forte (CE), outro que pretende disputar a vaga. No caso do PP, a decisão será pela indicação de Forte ou pela manutenção do apoio a Cunha.

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Outras bancadas também devem entrar estão na disputa. Hugo Leal (RJ) deve ser indicado pelo PSD e Elmar Nascimento (BA) pelo União Brasil. No caso do PL , falta decidir entre o nome de Hélio Lopes (PL-RO) ou de Soraya Santos (PL-RJ), nome que passou a ser defendido por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República do partido.