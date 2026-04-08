Quanto o governo terá de arrecadação extra com guerra no Oriente Médio

O aumento do preço do petróleo em decorrência da guerra no Oriente Médio deve garantir um crescimento de arrecadação de pelo menos R$ 50 bilhões, segundo estimativa do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis). A conta da entidade considerou o preço do barril do petróleo cotado a US$ 90 e o impacto sobre royalties, participação especial e excedente em óleo.

O IBP criticou a criação do Imposto de Exportação de 12% sobre o petróleo bruto e afirmou que a medida do governo impõe uma carga desnecessária a um setor que já destina cerca de 70% de sua renda a tributos e participações governamentais. Segundo a entidade, os R$ 50 bilhões extras de arrecadação são mais que suficientes para cobrir os R$ 31 bilhões de gastos extras com as medidas anunciadas pelo governo.

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“Somente entre 2010 e 2025, a indústria recolheu mais de R$ 1 trilhão em compensações financeiras, evidenciando sua alta contribuição fiscal. Nesse contexto, a criação do imposto de exportação, além do caráter meramente arrecadatório, representa uma sobreposição a mecanismos já existentes e amplia a percepção de risco sobre o ambiente de negócios no Brasil”, informou a entidade.