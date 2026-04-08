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Kassab: ‘Estamos muito otimistas com a vitória de Caiado’

Repercutiu mal, inclusive entre aliados, declaração anterior sobre o possível desempenho do pré-candidato do PSD

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/04/2026 08:39

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O ministro da Ci..ncia, Tecnologia, Inova....o e Comunica....es, Gilberto Kassab, fala durante cerim..nia de assinatura do decreto que regulamenta o sistema de retransmiss..o de emissoras de r..dio e televis..o no Brasil.
O ministro da Ci..ncia, Tecnologia, Inova....o e Comunica....es, Gilberto Kassab, fala durante cerim..nia de assinatura do decreto que regulamenta o sistema de retransmiss..o de emissoras de r..dio e televis..o no Brasil. crédito: nome do fotografo/Agência Bras

Gilberto Kassab disse à coluna que Ronaldo Caiado é “o candidato mais preparado” na disputa presidencial deste ano.

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A declaração ocorre em meio à repercussão negativa, inclusive entre aliados, de outra fala do dirigente do PSD, quando afirmou nessa terça-feira, 7, que “se Caiado tiver 15% dos votos, ótimo”.

Agora, Kassab ajusta a fala:

“Estamos muito otimistas com a vitória. É evidente que, quando você disputa uma eleição, você quer ganhar. E nós vamos ganhar, porque temos o melhor candidato. Caiado é o candidato mais preparado. Os grupos dos outros dois candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro, já tiveram suas oportunidades e não deram as respostas que o Brasil precisa.”

Ele reforçou:

“Vamos ganhar porque temos o melhor candidato. É preciso dar uma oportunidade ao Caiado. Ele foi um excelente governador, o governador mais bem avaliado do Brasil.”

Kassab, porém, encara a possibilidade segundo ele, “lamentável” de Caiado não chegar ao segundo turno. Nesse caso, acrescentou ele, o apoio do PSD seria condicionado a compromissos programáticos.

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“Se tivermos essa lamentável dificuldade para ir ao segundo turno, uma negociação se dará em termos de princípios, não em termos que depreciem a política, como, infelizmente, tem sido a rotina dos acordos. As pessoas querem medir as nossas posições e o nosso partido por uma régua que não tem sido a nossa. Vamos discutir medidas que melhorem o Brasil: combate à corrupção, mais transparência, reforma administrativa e a implantação do voto distrital”, afirmou.

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