Romero Jucá confirma candidatura a deputado federal
Ex-senador e ex-ministro aposta no protagonismo político e na articulação de pautas estruturais na Câmara
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Romero Jucá decidiu disputar, em outubro, uma das oito vagas de Roraima na Câmara dos Deputados.
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À coluna, afirmou que quer “contribuir com os grandes temas” do país espaço que, na avaliação dele, hoje está concentrado na Câmara.
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Senador por 24 anos, Jucá foi líder de governo nas gestões de FHC, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Também ocupou dois ministérios: o da Previdência, em 2005, e o do Planejamento, em 2016.