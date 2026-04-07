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Romero Jucá confirma candidatura a deputado federal

Ex-senador e ex-ministro aposta no protagonismo político e na articulação de pautas estruturais na Câmara

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/04/2026 16:31

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Romero Jucá confirma candidatura a deputado federal
Romero Jucá confirma candidatura a deputado federal crédito: Foto: Reprodução/Instagram Romero Jucá

Romero Jucá decidiu disputar, em outubro, uma das oito vagas de Roraima na Câmara dos Deputados.

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À coluna, afirmou que quer “contribuir com os grandes temas” do país espaço que, na avaliação dele, hoje está concentrado na Câmara.

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Senador por 24 anos, Jucá foi líder de governo nas gestões de FHC, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer. Também ocupou dois ministérios: o da Previdência, em 2005, e o do Planejamento, em 2016.

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