As reações a um possível novo nome para vice de Flávio Bolsonaro

Pré-campanha é tempo de testar nomes. Nesta terça-feira (7), uma ala do PP em São Paulo decidiu colocar na roda o nome da deputada federal Simone Marquetto que acabou de trocar o MDB pelo partido para a vaga de vice de Flávio Bolsonaro.

A coluna ouviu cinco deputados para medir a temperatura da hipótese. Apenas um avaliou que faz algum sentido. Os demais consideraram a possibilidade pouco provável.

Um deles, também do PP paulista, tratou a movimentação como piada e atribuiu o burburinho à tentativa de o partido recuperar protagonismo no estado após perdas na janela partidária. “Piada ou fumaça pura. Estão querendo fazer barulho depois do esvaziamento”, disse.

Outro deputado de São Paulo, com 15 anos de Câmara, foi direto: “Não a conheço”.

Já um terceiro parlamentar fez uma avaliação mais detalhada: “Ela não tem projeção no estado, apenas na microrregião em que atua. É uma deputada de nível médio, digamos assim. Não se compara a uma Tereza Cristina. Não há nada que deponha contra, mas também não há atributos que a qualifiquem para ser vice-presidente da República”.

Simone Marquetto foi prefeita de Itapetininga e está no primeiro mandato em Brasília. É considerada uma liderança católica no Congresso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nessa segunda-feira (6), Flávio Bolsonaro afirmou que prefere uma vice mulher.