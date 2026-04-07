‘A família do caos combate até quem não é inimigo’, diz ex-deputada

Enquanto há quem diga em Brasília que as recentes brigas virtuais na direita são estratégia, a ex-deputada federal Dayane Pimentel afirmou à coluna que “quem conhece a família Bolsonaro sabe que eles vivem do caos e no caos”.

Dayane se elegeu em 2018 na Bahia apoiando Jair Bolsonaro. Depois, foi afastada e passou a ser tratada como adversária pela família.

“A família do caos só pensa em briga. Eles combatem até quem não é inimigo e que só ajuda. Não suportam ver o crescimento de ninguém. Quem cresce ao redor deles é encarado como traidor e rapidamente humilhado”, afirmou ela, que vai tentar voltar à Câmara em outubro pelo União Brasil.

Dayane acredita que Nikolas Ferreira terá o mesmo destino de outros que já foram aliados da família, como ela, o general Santos Cruz, Major Olimpio e Gustavo Bebianno.

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“Eles não pensam no país. Só pensam neles. Querem dominar, querem apenas o poder e têm medo de qualquer pessoa que queira ajudar, mas não seja subserviente a eles.”