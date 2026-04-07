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Janja e as críticas para além da paca

No fim de semana, a primeira-dama postou vídeo cozinhando animal silvestre cuja caça é proibida pelo Ibama

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/04/2026 11:01

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Janja e as críticas para além da paca
Janja e as críticas para além da paca crédito: Marcelo Camargo/Ag?ncia Brasil

O episódio da paca no feriado de Páscoa reforçou impressões negativas que parte do entorno de Lula tem sobre Janja.

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Entre aliados, é praticamente consensual que o deslumbramento da primeira-dama cria embaraços desnecessários.

Mas não só. Nos bastidores, também se avalia que Janja seria responsável por afastar Lula do centro político foi ela que instituiu, no início de 2023, o uso de “todes” em cerimônias no Palácio do Planalto, algo que o próprio Lula vetou em seguida.

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A coluna chegou a ouvir de um parlamentar do PT ser “uma pena” não poder fazer críticas públicas à primeira-dama, sob o risco de ser rapidamente acusado de machista ou misógino.

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