Janja e as críticas para além da paca

O episódio da paca no feriado de Páscoa reforçou impressões negativas que parte do entorno de Lula tem sobre Janja.

Entre aliados, é praticamente consensual que o deslumbramento da primeira-dama cria embaraços desnecessários.

Mas não só. Nos bastidores, também se avalia que Janja seria responsável por afastar Lula do centro político foi ela que instituiu, no início de 2023, o uso de “todes” em cerimônias no Palácio do Planalto, algo que o próprio Lula vetou em seguida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A coluna chegou a ouvir de um parlamentar do PT ser “uma pena” não poder fazer críticas públicas à primeira-dama, sob o risco de ser rapidamente acusado de machista ou misógino.