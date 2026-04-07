O ‘pavio mais longo’ de Flávio Bolsonaro

Parlamentares que conviveram com Jair Bolsonaro e agora se aproximam de Flávio têm percebido uma diferença que chama a atenção nesta pré-campanha: o filho, dizem, tem “pavio mais longo” que o pai e, ao menos, se dispõe a ouvir.

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Nos bastidores, avaliam que isso, por óbvio, não garante eleição, mas torna as conversas mais lógicas e racionais.