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O ‘pavio mais longo’ de Flávio Bolsonaro

O filho do ex-presidente foi colocado como pré-candidato ao Planalto em novembro de 2025

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/04/2026 06:41

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O ‘pavio mais longo’ de Flávio Bolsonaro
O ‘pavio mais longo’ de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parlamentares que conviveram com Jair Bolsonaro e agora se aproximam de Flávio têm percebido uma diferença que chama a atenção nesta pré-campanha: o filho, dizem, tem “pavio mais longo” que o pai e, ao menos, se dispõe a ouvir.

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