Nem o eleitor sabe explicar o motivo da insatisfação com o governo
Nas pesquisas qualitativas realizadas pela Secom os entrevistados não detalham os motivos para rejeitar a gestão petista, o que tem dificultado a vida do ministro Sidônio Palmeira
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Nas pesquisas qualitativas realizadas pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), a grande maioria dos eleitores tem sinalizado que está insatisfeita com o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, eles não sabem explicar o motivo para rejeitar a gestão do petista, segundo os levantamentos realizados a mando do ministro Sidônio Palmeira para entender como pensam os brasileiros.
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Esse resultado tem surpreendido os auxiliares do presidente, que conviveram com resultados positivos de popularidade nos dois primeiros mandatos do petista. Agora buscam respostas e medidas para estancar a sangria.
As últimas pesquisas de intenção de votos e que avaliam o governo têm mostrado uma queda na popularidade de Lula, o que o tem irritado profundamente. Nem o início da validade da isenção de IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5 mil, desde janeiro, foi capaz de dar fôlego à avaliação positiva da gestão do petista.
Segundo pessoas próximas ao presidente ouvidas pelo PlatôBR, os reajustes de programais sociais, habitacionais ou mesmo a criação de novos benefícios para a baixa renda e a classe média não tiveram o impacto esperado na popularidade de Lula.
Redes sociais
Outro problema para o governo tem sido ganhar “terreno” nas redes sociais. A chegada de Mariah Queiroz para ocupar a Secretaria de Estratégias de Redes da Secom também não deu a tração esperada no mundo virtual. Ela chegou ao cargo após ter seu trabalho bem avaliado na gestão do então prefeito de Recife, João Campos.
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Diante da falta de clareza sobre como melhorar a popularidade de Lula e a avaliação do governo já há no Planalto um grupo que defende que Sidônio deixe a Secom para se dedicar exclusivamente à estratégia de campanha à reeleição do petista. Não está claro como essa medida poderia conter a insatisfação dos brasileiros.