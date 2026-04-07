Depois do fim da janela partidária, forças anti-Lula consolidam presença na Câmara

O fim da janela partidária no último sábado, 4, que selou o período em que os parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato, demonstrou o quanto o ambiente do Congresso é dominado pelas bancadas de centro-direita, contrárias ao governo Lula. As maiores fluxos ocorreram entre partidos como o União Brasil, o PP e o PL, que conseguiram manter a hegemonia na casa. A principal federação da base de Lula se manteve como terceira força na Câmara no novo desenho.

No total, cerca de 120 deputados mudaram de legenda. Os números ainda estão sendo fechados e podem ser alterados nos próximos dias com as confirmações das filiações, no entanto, é possível perceber que, apesar de ser o partido que mais mingou na janela partidária, o União Brasil, por exemplo, comandado pelo empresário Antônio Rueda, ainda fará parte da maior bancada da Casa devido à federação formada com o PP.

No saldo entre os que saíram e os que chegaram ao União Brasil, a sigla perdeu 8 cadeiras: 29 deputados deixaram a legenda, sendo 9 rumo ao PL, 5 em direção ao Podemos e mais 5 diluídos em outras legendas. Em compensação, o União Brasil recebeu 21 novos deputados. Comandado pelo senador Ciro Nogueira (PI), o PP perdeu 3 parlamentares.

Apesar das baixas, a União Progressista, federação formada pelas duas legendas, deve permanecer como a maior bancada da Câmara, com 100 deputados federais, 51 do União Brasil e 49 do PP. Com a concentração de parlamentares mais alinhados à direita, a tendência dessa bancada é levar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. O PL foi um dos partidos que mais cresceu em presença na Câmara: ganhou 10 novos deputados e terá uma bancada de 97 a 100 parlamentares, um tamanho semelhante ao da federação União Progressista.

Base do Planalto

A federação governista formada por PT, PCdoB e PV somará 81 parlamentares. O PT perdeu a deputada Luizianne Lins (CE), que deixou a legenda rumo à Rede, mas recebeu a filiação do deputado Paulo Lemos (AP), que saiu do PSOL. Assim, o partido de Luiz Inácio Lula da Silva permanecerá com uma bancada de 67 deputados federais.

Presidido pelo prefeito de Recife, João Campos, o PSB obteve um saldo de 4 deputados a mais, contando com 9 novas filiações, mas com 5 saídas. A bancada do partido agora terá 20 deputados, uma retomada de fôlego após o pior resultado do partido, em 2022, quando elegeu apenas 15 parlamentares. O PSB recebeu principalmente deputados que migraram do PDT, sigla que está entre as que mais perderam filiados proporcionalmente. O PDT teve a saída de 8 deputados e a entrada de apenas um. A bancada pedetista passou de 16 para 9 deputados.

Maior crescimento

O Podemos, partido liderado pela deputada Renata Abreu (SP), foi o que mais cresceu proporcionalmente nesta janela partidária, recebendo ao menos 13 migrações e perdendo 2 filiados. Com isso, o partido salta de 15 para 26 deputados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os que tiveram pouca mudança na bancada está o PSD, que subiu de 47 para 49 representantes na Câmara. O PSDB conseguiu manter o número de 18 deputados federais, podendo chegar a 19. Foram 7 saídas e 11 adesões. O número representa um aumento relevante diante dos 13 parlamentares que compunham a bancada tucana. A federação entre o PSDB e o Cidadania passa a contar agora com 20 deputados.