Kátia Abreu desdenha de resistência em ala minoritária do PT

Kátia Abreu minimizou o fato de uma corrente minoritária do PT como mostrou o PlatôBR mais cedo tentar barrar a filiação dela à legenda.

“É um direito deles. Representam 4% do partido”, disse, em mensagem enviada à coluna.

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Integrantes da corrente Articulação de Esquerda avaliam que Kátia não é bem-vinda por, no entendimento do grupo, representar um modelo de agronegócio ligado à elite agrária.