Kátia Abreu desdenha de resistência em ala minoritária do PT
Grupo petista tenta barrar a filiação da ex-ministra de Dilma Rousseff
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Kátia Abreu minimizou o fato de uma corrente minoritária do PT como mostrou o PlatôBR mais cedo tentar barrar a filiação dela à legenda.
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“É um direito deles. Representam 4% do partido”, disse, em mensagem enviada à coluna.
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Integrantes da corrente Articulação de Esquerda avaliam que Kátia não é bem-vinda por, no entendimento do grupo, representar um modelo de agronegócio ligado à elite agrária.