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Kátia Abreu desdenha de resistência em ala minoritária do PT

Grupo petista tenta barrar a filiação da ex-ministra de Dilma Rousseff

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/04/2026 17:01

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Kátia Abreu desdenha de resistência em ala minoritária do PT
Kátia Abreu desdenha de resistência em ala minoritária do PT crédito: Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Kátia Abreu minimizou o fato de uma corrente minoritária do PT como mostrou o PlatôBR mais cedo tentar barrar a filiação dela à legenda.

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“É um direito deles. Representam 4% do partido”, disse, em mensagem enviada à coluna.

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Integrantes da corrente Articulação de Esquerda avaliam que Kátia não é bem-vinda por, no entendimento do grupo, representar um modelo de agronegócio ligado à elite agrária.

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