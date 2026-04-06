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Onyx vai atuar na campanha de Flávio e diz que Caiado será ‘aliado’

Ex-deputado está filiado ao PP e pretende voltar à Câmara em outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/04/2026 15:01

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Onyx vai atuar na campanha de Flávio e diz que Caiado será ‘aliado’
Onyx vai atuar na campanha de Flávio e diz que Caiado será ‘aliado’ crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Eduardo Bolsonaro convidou, e Onyx Lorenzoni aceitou atuar na campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Na próxima semana, ele estará em Brasília para definir pessoalmente com o pré-candidato em quais áreas atuará.

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Ministro de diferentes pastas no governo de Jair Bolsonaro, Onyx tirou um período sabático após as eleições de 2022, vencida por Lula, mas decidiu voltar à linha de frente.

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À coluna, ele disse que o principal desafio de Flávio será ampliar o discurso para o centro “sem perder nada dos pilares da direita”. Questionado sobre se a pré-candidatura de Ronaldo Caiado, por exemplo, não congestiona esse espaço, respondeu que “Caiado pensa como nós pensamos” e “será um aliado”.

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