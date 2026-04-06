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Messias informou ao Planalto que tem votos da oposição para ser aprovado no Senado

Advogado-geral da União aproveitou os quatros meses desde que foi anunciado por Lula para uma vaga no STF para reduzir a resistências de adversários do Planalto

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
06/04/2026 11:01

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Messias informou ao Planalto que tem votos da oposição para ser aprovado no Senado
Messias informou ao Planalto que tem votos da oposição para ser aprovado no Senado crédito: Foto: Daniel Estevão/AscomAGU

Mesmo sem ter conseguido conversar e ter o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o advogado-geral da União, Jorge Messias, informou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que já tem garantidos votos da oposição para a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e no plenário para ser aprovado para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal).

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Essa garantia contribuiu para que o petista enviasse ao Congresso a mensagem com a indicação de Messias, afirmaram à reportagem interlocutores de Lula. A demora para formalização da escolha criou um ruído até mesmo dentro do Planalto. A avaliação de setores próximos ao presidente era de que o peso no atraso da sabatina deveria ser transferido para Alcolumbre, que passaria a ser pressionado para iniciar os trâmites internos. 

Nesses mais de quatro meses de espera desde que Lula anunciou a escolha, Messias teve tempo de conversar com senadores governistas e de oposição para se apresentar e quebrar resistências. Como mostrou o PlatôBR, até o ministro André Mendonça, do STF, tem acionado senadores em favor do atual advogado-geral da União cargo que ele próprio ocupou no governo de Jair Bolsonaro.

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Assim como Messias, Mendonça é evangélico e enfrentou a resistência de Alcolumbre para ser sabatinado e aprovado para o cargo. 

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