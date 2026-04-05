A sugestão para Hugo Motta deixar um legado
Chegou ao presidente da Câmara o incentivo para comandar a aprovação do chamado voto em lista
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Recentemente, um deputado federal sugeriu a Hugo Motta que tente avançar com uma reforma política para conseguir deixar um legado à frente da Câmara.
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A proposta seria liderar negociações para atrair apoio de PT e PL em torno da adoção do voto em lista sistema no qual o eleitor vota no partido, e não diretamente em candidatos.
O argumento apresentado é de que o modelo ajudaria a enfrentar diferentes distorções do sistema atual, como o volume de emendas parlamentares e o tamanho do fundo eleitoral.
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Na ocasião, Motta não se posicionou sobre a sugestão.