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A sugestão para Hugo Motta deixar um legado

Chegou ao presidente da Câmara o incentivo para comandar a aprovação do chamado voto em lista

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/04/2026 06:31

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A sugestão para Hugo Motta deixar um legado
A sugestão para Hugo Motta deixar um legado crédito: Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Recentemente, um deputado federal sugeriu a Hugo Motta que tente avançar com uma reforma política para conseguir deixar um legado à frente da Câmara.

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A proposta seria liderar negociações para atrair apoio de PT e PL em torno da adoção do voto em lista sistema no qual o eleitor vota no partido, e não diretamente em candidatos.

O argumento apresentado é de que o modelo ajudaria a enfrentar diferentes distorções do sistema atual, como o volume de emendas parlamentares e o tamanho do fundo eleitoral.

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Na ocasião, Motta não se posicionou sobre a sugestão.

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