A sugestão para Hugo Motta deixar um legado

Recentemente, um deputado federal sugeriu a Hugo Motta que tente avançar com uma reforma política para conseguir deixar um legado à frente da Câmara.

A proposta seria liderar negociações para atrair apoio de PT e PL em torno da adoção do voto em lista sistema no qual o eleitor vota no partido, e não diretamente em candidatos.

O argumento apresentado é de que o modelo ajudaria a enfrentar diferentes distorções do sistema atual, como o volume de emendas parlamentares e o tamanho do fundo eleitoral.

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Na ocasião, Motta não se posicionou sobre a sugestão.