A aposta em um Senado monotemático em 2027

A disputa pelo Senado nas eleições de outubro deve antecipar o tom da próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2027.

Nos bastidores, há uma avaliação compartilhada entre diferentes espectros políticos: o Supremo Tribunal Federal tende a ficar ainda mais no centro das atenções da chamada Casa Alta.

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A expectativa predominante é de que temas como pedidos de impeachment de ministros da Corte e outras pautas relacionadas ao Judiciário tornem o trabalho no Senado monotemático.