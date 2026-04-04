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A aposta em um Senado monotemático em 2027

Em outubro, dois terços da Casa Alta poderão ser renovados nas urnas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
04/04/2026 06:36

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A aposta em um Senado monotemático em 2027
A aposta em um Senado monotemático em 2027 crédito: Foto: Antonio Augusto/STF

A disputa pelo Senado nas eleições de outubro deve antecipar o tom da próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2027.

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Nos bastidores, há uma avaliação compartilhada entre diferentes espectros políticos: o Supremo Tribunal Federal tende a ficar ainda mais no centro das atenções da chamada Casa Alta.

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A expectativa predominante é de que temas como pedidos de impeachment de ministros da Corte e outras pautas relacionadas ao Judiciário tornem o trabalho no Senado monotemático.

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