No vácuo de sucessor para Lula, PSB projeta João Campos
Enquanto isso, no PT, renovação de liderança segue como tema sensível
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O PSB tem atribuído a João Campos, atual presidente da legenda, a filiação, nos últimos dias, de nomes como Simone Tebet e Rodrigo Pacheco.
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Ao caminhar para o centro, os socialistas tentam, no fundo, já ocupar um espaço que se abrirá no campo da esquerda quando Lula sair de cena.
No PT, ainda que nomes como Fernando Haddad e Camilo Santana sejam citados nos bastidores, falar em sucessão de Lula, neste momento, é praticamente proibido.
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Sem outras alternativas até aqui, o projeto do PSB, centrado na figura de João Campos, tem potencial para avançar mesmo que o jovem de 32 anos não vença, em outubro, a disputa pelo governo de Pernambuco.