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No vácuo de sucessor para Lula, PSB projeta João Campos

Enquanto isso, no PT, renovação de liderança segue como tema sensível

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/04/2026 13:38

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No vácuo de sucessor para Lula, PSB projeta João Campos
No vácuo de sucessor para Lula, PSB projeta João Campos crédito: Foto: Amado Mundo

O PSB tem atribuído a João Campos, atual presidente da legenda, a filiação, nos últimos dias, de nomes como Simone Tebet e Rodrigo Pacheco.

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Ao caminhar para o centro, os socialistas tentam, no fundo, já ocupar um espaço que se abrirá no campo da esquerda quando Lula sair de cena.

No PT, ainda que nomes como Fernando Haddad e Camilo Santana sejam citados nos bastidores, falar em sucessão de Lula, neste momento, é praticamente proibido.

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Sem outras alternativas até aqui, o projeto do PSB, centrado na figura de João Campos, tem potencial para avançar mesmo que o jovem de 32 anos não vença, em outubro, a disputa pelo governo de Pernambuco.

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