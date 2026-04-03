Alckmin confirmado na vice, Caiado lançado pelo PSD e Messias encaminhado ao Senado

O presidente Lula confirmou na terça-feira, 31, a repetição da chapa de 2022 e anunciou Geraldo Alckmin (PSB) como pré-candidato a vice na eleição de outubro. Embora o petista tenha acenado nos últimos meses, mais de uma vez, que poderia abrir a vaga para algum partido de centro, prevaleceu a ideia de não mexer na parceria vitoriosa nas urnas na última disputa pelo Planalto.

O anúncio foi feito durante reunião ministerial com a presença dos titulares que permanecem nos postos e dos que, por força da legislação, se despedem da Esplanada para se candidatarem este ano. O lançamento de nomes de destaque do governo para concorrer a cargos eletivos é uma estratégia de Lula para tentar vencer a oposição nos pleitos estaduais e também fortalecer as bancadas no Senado e na Câmara.

Com as mudanças, deixam a equipe de Lula, por exemplo, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), para concorrer ao governo de São Paulo, Rui Costa (Casa Civil), pré-candidato a senador pela Bahia, Simone Tebet (Planejamento), que disputará uma vaga no Senado por São Paulo, Marina Silva (Meio Ambiente), que tentará o Senado ou a Câmara, também por São Paulo. Camilo Santana (Educação) deixa o cargo, mas não será candidato e deve participar da campanha de Lula.

Ao todo, até este sábado, 2, cerca de 18 ministros devem confirmar a saída dos cargos.

Kassab escolhe Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi anunciado na segunda-feira, 30, pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, como pré-candidato à Presidência da República. A escolha ainda terá de ser confirmada por convenção da legenda, entre 20 de julho e 5 de agosto.

Caiado venceu a concorrência interna com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Também estava no páreo o governador do Paraná, Ratinho Jr., que desistiu há duas semanas.

O pré-candidato terá dificuldades para ser aprovado pela convenção. O PSD tem divisões internas e muitos diretórios devem apoiar Lula, caso da Bahia, e alguns estados ainda negociam com o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL. A adesão desses diretórios vai depender do desempenho de Caiado até julho.

Nome de Messias no Senado

Lula encaminhou ao Senado na quarta-feira, 1º, o nome do ministro Jorge Messias (AGU) para a vaga aberta no ano passado no STF com a saída de Luís Roberto Barroso. O envio da mensagem aconteceu mais de quatro meses depois que a indicação de Messias foi anunciada pelo Planalto.

A demora foi motivada pela resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), à escolha feita por Lula. Alcolumbre queria o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (agora no PSB), no Supremo. A aprovação de Messias será difícil, pois seu nome também é rejeitado pela oposição. O ambiente político no Senado também não é bom para o governo, principalmente, por causa do duro enfrentamento entre governistas e oposicionistas na última semana da CPI Mista do INSS.

A filiação de Rodrigo Pacheco ao PSB

Depois de longo período de negociações, o senador Rodrigo Pacheco (MG) assinou a ficha de filiação ao PSB na última quarta-feira, 1º. Ele decidiu deixar o PSD depois que o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, entrou para o partido e tirou suas chances de concorrer pela legenda ao governo de Minas.

A candidatura de Pacheco é um projeto de Lula para tentar tirar Minas Gerais do domínio da direita depois de dois mandatos de Romeu Zema (Novo). O senador ainda não confirmou a candidatura enquanto costura acordos para fechar alianças.

A chapa terá também a ex-prefeita Marília Campos (PT), que vai disputar o Senado. A outra vaga de senador ainda está aberta e pode ser preenchida pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT). Também é especulado o nome do deputado Aécio Neves (PSDB. Pacheco sinaliza que gostaria de ter um nome de centro nessa vaga de senador.

O quadro político no estado ainda está embaralhado. Líder nas pesquisas para o governo, o senador Cleitinho (Republicanos) ainda não confirmou se será candidato. Zema quer se candidatar a presidente, mas seu partido também avalia a possibilidade de apoiar Flávio Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Querosene de aviação mais caro

A Petrobras anunciou na quarta-feira, 1º, um reajuste em abril de 55% do preço do querosene de aviação, medida que tem impacto nas passagens aéreas. O governo estuda medidas para tentar evitar que esse aumento tenha efeito inflacionário, com consequências indesejáveis nas contas do país e, também, para a campanha de reeleição de Lula. Essa será uma das principais preocupações do novo ministro Dario Durigan (Fazenda) nas próximas semanas.