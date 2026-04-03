Ministro da Previdência: ‘Diziam que eu não duraria 15 dias’
Wolney Queiroz decidiu continuar na Esplanada e não disputar as eleições de outubro
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O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, desistiu de tentar voltar à Câmara como deputado e vai permanecer na Esplanada até o fim do governo.
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À coluna, afirmou não ter o direito de deixar “pela metade” o que construiu desde que assumiu a pasta, há quase um ano. Wolney substituiu Carlos Lupi, que deixou o cargo em meio ao escândalo do INSS.
Ao comentar a decisão, desabafou:
“Assumi o ministério sem festa, sem pompa, no meio da maior crise do governo. ‘Não dura 15 dias’, diziam. Enganaram-se.”
Ele completou:
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“Reorganizei a equipe, revisei processos, implementei governança, trouxe os órgãos de controle para dentro do ministério. Adotei o rigor institucional. Estabeleci uma gestão centrada na transparência e na integridade. Não tenho o direito de deixar tudo isso pela metade.”