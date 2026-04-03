A aposta de Celina para pacificar a tensão com categorias de servidores

Governadora mudou gestor da Economia e sinaliza que pretende negociar melhoria em benefícios desatualizados

Caio Barbieri
Repórter
03/04/2026 07:22

crédito: Foto: Joel Rodrigues / Agência Brasília

Desde que recebeu a faixa das mãos de Ibaneis Rocha, a governadora Celina Leão (PP) tem apagado incêndio com categorias de servidores insatisfeitas com o descaso de Daniel Izaias de Carvalho, secretário de Economia herdado da gestão emedebista. Os sindicatos e associações criticavam a letargia funcional do então titular da pasta, que ocupou a cadeira por indicação de Ney Ferraz, após o antecessor ser condenado a 9 anos e 9 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. 

O risco de novos embates com as categorias fez a governadora trocar o comando dos cofres públicos por alguém com mais traquejo político. A escolha foi pelo ex-deputado Valdivino Oliveira, que chefiou a secretária de Fazenda durante os governos de Joaquim Roriz e, atualmente, comandava a pasta de Economia na Prefeitura de Goiânia (GO). O novo titular terá de acalmar carreiras como a da Polícia Penal e da Secretaria de Saúde, que cobram reestruturação e gratificações anteriores à atual gestão.

Em outra frente, Celina encaminhou à CLDF (Câmara Legislativa) um projeto para autorizar o reajuste de 25% em benefícios para 4,3 mil servidores da pasta. A categoria vinha realizando recorrentes paralisações. No ano passado, chegou a ficar parada por mais de um mês por falta de diálogo com o governo, tudo o que a nova titular do Palácio do Buriti não deseja durante o ano eleitoral.

