Como o PL lida com críticas de bolsonaristas a Valdemar Costa Neto

Lideranças do PL não demonstram preocupação com críticas de “bolsonaristas raiz” ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

Argumentam que o PL precisa se estruturar nos moldes do Partido Republicano nos Estados Unidos, abrigando uma ala mais radical, hoje ‘trumpista’, e outra mais ao centro.

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Nesse desenho, divergências e, se preciso, até dualidades seriam não apenas inevitáveis, mas parte da estratégia para ampliar o alcance político da sigla.