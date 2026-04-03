Como o PL lida com críticas de bolsonaristas a Valdemar Costa Neto
Internamente, a defesa é de que a sigla precisa se inspirar no Partido Republicano americano
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Lideranças do PL não demonstram preocupação com críticas de “bolsonaristas raiz” ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.
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Argumentam que o PL precisa se estruturar nos moldes do Partido Republicano nos Estados Unidos, abrigando uma ala mais radical, hoje ‘trumpista’, e outra mais ao centro.
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Nesse desenho, divergências e, se preciso, até dualidades seriam não apenas inevitáveis, mas parte da estratégia para ampliar o alcance político da sigla.